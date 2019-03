Iata ce s-a discutat in cadrul reuniunii interguvernamentale romano-elene, desfasurata la Palatul Victoria

alexis tsipras viorica dancila la palatul victoria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat ca, in cadrul reuniunii interguvernamentale romano-elene, desfasurata la Palatul Victoria, a convenit cu omologul sau grec Alexis Tsipras un plan de actiune. „Am avut astazi o intrevedere consistenta si extrem de utila cu omologul meu elen, domnul Alexis Tsipras, urmata de o prima reuniune interguvernamentala romano-elena, exercitiu care speram sa devina unul constant si care sa ofere liniile de ghidaj necesare definirii unor coordonate pragmatice, coerente si concrete ale dialogului bilateral. Am convenit sa imprimam o noua dimensiune relatiilor noastre bilaterale si am decis sa elaboram impreuna un plan de actiune care sa r ...