Iata ce surprize se pregatesc publicului Iesean in cadrul Festivalului International de Teatru pentru Publicul Tanar - FOTO

Cea de-a XI-a editie a Festivalului International de Teatru pentru Publicul Tanar abunda si in acest data in inedit. Toate spectacolele din Romania selectate de directorul artistic Oltita Cintec sub genericul "Altfel"ajung pentru prima oara pe scenele iesene. Stage Dogs (Teatrul Act), Svejk (Teatrul Odeon), Autorul (Teatrul National Craiova), Sa ne cunoastem mai bine (Teatrul "Ioan Slavici" Arad), In numele Tatalui (Art No More Bucuresti), 9 piese remixate (Unteatru Bucuresti), Pisici (Teatrul "Matei Visniec" Suceava), Visatorul (Teatrul Tineretului Piatra Neamt), Miorita (AUALEU Teatru Timisoara) etc. sunt prezentate in premiera ieseana la FITPTI. Foarte multe dintre ele ...