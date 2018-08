Iata ce trebuie sa faci in fiecare dimineata pentru a te simti mai bine pentru tot restul zilei

Stretching dimineata google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primul lucru pe care este bine sa il faci imediat ce te trezesti dimineata este sa deschizi fereastra si sa te intinzi bine de tot, potrivit Psychologies. Afla cum te ajuta acest exercitiu de stretching. Aceasta forma de miscare relaxeaza intregul corp si repune in miscare energia, aflata in stare de repaus in timpul noptii. Respirand profund in fata ferestrei si intinzandu-ne, ne putem echilibra functionarea inimii, plamanilor, muschilor si articulatiilor, explica Jean-François Vannier, terapeut la un centru de talasoterapie din Franta, citat de psychologies.com. Exercitiul de intindere de dimineata, care este de fapt o forma de stretching, ajuta circulatia sangelui si imbunatatest ...