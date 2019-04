Iata ce va face Mario Fresh cu banii castigati la Exatlon: ''O sa imi cumpar...''

Mario Fresh google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cunoscutul artist iesean, Mario Fresh, a pierdut cu scorul de 2-0 duelul cu Andrei Botoaca si a parasit celebra competitie Exatlon. Dupa ce si-a intrecut limitele, desi nu se astepta sa faca fata, Mario Fresh le-a multumit tuturor colegilor care au fost langa el si a afirmat ca a avut de invatat cate ceva de la fiecare in parte. Favoritul lui este Costin Gheorghe pe care il considera ''baiatul meu''. Faimosii au fost invinsi de Razboinici! Iata primele reactii “Multumesc pentru serile pierdute, pentru toate sfaturile pe care mi le-ai dat si pentru fiecare moment in care ai fost langa mine cand mi-a fost greu, ca am avut zeci sau sute de momente in care am vrut sa renunt. Si pot sa s ...