Iata cine este castigatorul campaniei Panifcom "Ia o paine buna ca un suflet de moldovean"- VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni, 16 aprilie 2018, s-a validat castigatorul campaniei de Paste “Ia o paine buna ca un suflet de moldovean”, organizata de catre compania Panifcom in perioada 8 martie – 9 aprilie 2018. Premiul cel mare, un autoturism Dacia Logan, a fost revendicat de un moldovean get-beget, in persoana domnului Condur Marcel, din judetul Botosani, care a achizitionat painea 3 Boabe intregi cu seminte de la magazinul Ovisim. Dupa cum declara castigatorul, painea de la Panifcom nu lipseste de pe masa zilnica a familiei, iar sansele de a castiga premiul au fost in favoarea domniei sale. Premiul a fost inmanat domnului Condur Marcel de catre directorul de marketing Panifcom, Catalina Florea, care l-a felicitat in numele comp ...