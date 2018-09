Iata concluziile ministerului Muncii legate de postarea lui Darius Valcov! Actul medical nu era secret

Sandu Matei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministerul Muncii comunica primele concluzii ale verificarilor efectuate de Corpul de Control al institutiei in scandalul publicarii unei fise medicale a protestatarului Sandy Matei de catre consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov. „Corpul de control al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale a demarat azi o verificare vis-a-vis de informatiile aparute in spatiul public cu privire la o persoana beneficiara de pensie de invaliditate. Din primele cercetari s-a constatat ca, pe un cont de socializare, a aparut o decizie de incadrare in grad de invaliditate a unei persoane, in vederea emiterii deciziei de pensionare, adica de un act administrativ. Deci nu avem de-a face cu un certificat ...