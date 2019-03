Iata cu cat s-au majorat salariile incepand de astazi

bani 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Castigul salarial mediu brut s-a majorat semnificativ incepand din 15 martie, odata cu intrarea in vigoare a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, document publicat in Monitoriul Oficial in urma cu trei zile, mai precis in 12 martie. Potrivit actului normativ, ce stabileste bugetul asigurarilor sociale de stat pentru 2019, valoarea castigului salarial mediu brut creste, incepand de azi, la 5.163 de lei. Breaking news! Bugetul Romaniei a fost promulgat Pana la intrarea in vigoare a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019, valoarea castigul salarial mediu brut a fost de 4.162 de lei, valoare stabilita acum un an. Anul trecut, deoarece contributiile sociale pentru pensii (CAS) si san ...