Iata cum a ajuns Laura Codruta Kovesi la proces cu procurorul lui Lazar

Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Laura Codruta Kovesi a scapat, la ICCJ, de controlul judiciar, dupa ce procurorul de la Sectia de Investigare a Magistratilor a fost inlocuit de un procuror aflat in subordinea lui Augustin Lazar, de la Parchetul General. Acesta a fost dat afara din sala de catre judecatoare. Reactia economistului Dan Diaconu nu intarzie sa apara cu privire la acest aspect. Acesta scrie pe ca: ''Modul in care a fost maltratata legea pentru a putea face nefunctionala SIIJ este un exemplu despre cum functioneaza in realitate statul de drepti din Romania.'' Zi DECISIVA pentru Laurei Codruta Kovesi. Ultima runda de negocieri pentru desemnarea procurorului-sef al Parchetului European ”In forma init ...