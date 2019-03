Iata cum arata mama Andrei! Vei avea parte de o surpriza - FOTO

s604x0 andra google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clipele pe care Andra Maruta le petrece cu mama ei sunt de nepretuit; cele doua au o relatie foarte speciala. Cu toate acestea insa… rareori au fost momentele in care Elena Mihai a fost in fata camerei de filmat sau a aparatului de fotografiat. De curand insa, jurata de la “Romanii au talent ” a facut publica o poza realizata recent in care apare alaturi de mama sa. Andra a spus adevarul despre sarcina, la TV Andra si-a surprins fanii cu o imagine in care apare alaturi de David, baietelul ei, care pe zi ce trece ii seamana tot mai mult. Internautii s-au declarat cuceriti de baiatul cu "ochelari de aviator". Andra a postat pe constul sau de Instagram o fotografie in care se a ...