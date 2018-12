Iata cum arata primul Targ de Craciun de la Constanta! (galerie foto)

Astăzi s-a deschis oficial primul Târg de Crăciun din Constanța - Christmas Market By The Sea. Accesul la târg este gratuit.În Piața Ovidiu au fost amplasate carusel, trenuleț, mașinuțe pentru copii, van-uri/căsuțe cu mâncare, van-uri/căsuțe cu băutură și van-uri/căsuțe cu dulciuri.Constănțenii sunt așteptați astăzi la prima seară de concerte din cadrul Christmas Market By The Sea. Începând cu orele 20:00 vor concerta - SOUNDOPAMINE și JAZU.Programul concertelor va fi anunțat înainte de fiecare eveniment pe pagina de Facebook – By The Sea.• Căsuta lui Moș Crăciun: 6 -24 decembrie 2018- Vizită Moș Crăciun: Vineri-Sambătă, 13:00-16:00.- Colectare scrisori către Moș Crăciun 11:00-22:00• Centru donații: 6 -27 decembrie 2018- Luni-Marți-Miercuri-Joi-Vineri-Sâmbătă-Duminică- interval orar 11:00-22:00.Pentru ca evenimentul să se desfășoare în condiții optime, începând cu data de 29 noiembrie și până în data de 27 decembrie 2018, Primaria Constanța a blocat circulatia autovehiculelor pe următoarele artere de acces spre Piața Ovidiu, astfel:• strada Marcus Aurelius la intersecția cu strada Dimitrie Cantemir;• strada Vasile Canarache la intersecția cu strada Sulmona;• strada Mircea cel Bătrân la intersecția cu strada Sulmona;• bulevardul Tomis la intersecția cu strada Sulmona;• strada Traian la intersecția cu strada Sulmona;• strada Revoluția din 22 decembrie 1989 la intersecția cu strada Crângului;• strada Arhiepiscopiei cu strada Crângului;În perioada desfășurării evenimentului, strada Marcus Aurelius va avea dublu sens de mers.