Iata cum Augustin Lazar si-a ascuns trecutul rusinos

Augustun Lazar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, reactioneaza in cazul lui Augustin Lazar, dupa afirmatiile dezvaluite in presa. Ministrul Justitiei a facut declaratii in aceasta dimineata, ca activitatea lui Augustin Lazar de la Aiud nu era trecuta in mapa profesionala. „As putea sa va spun. Cred ca nu aparea (referire la mapa profesionala) din considerente multiple. Cineva care vrea sa ocupe o functie de rang inalt nu se prezinta cu activitatile de debut in profesie. In al doilea rand, ma gandesc ca acelasi cineva nu-si prezinta partile mai putin dorite.", a spus Tudorel Toader. Augustin Lazar a "uitat" sa isi treaca in CV trecutul de procuror ceausist Procurorul general Augustin Lazar a fa ...