Iata cum erau descrisi bucurestenii de turci in urma cu 400 de ani

turc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Barbatul este considerat a fi unul dintre cei mai cunoscuti cronicari din istoria Imperiului Otoman. In urma vizitei sale pe teritoriul romanilor, Evliya Celebi ((1611-1682)) i-a caracterizat pe barbatii Bucurestiului ca fiind „ghiauri ce poarta caciuli tatarasti”, Bucurestiul devenise capitala Tarii Romanesti in anul 1659, sub domnia lui Gheorghe Ghica si era tot mai vizitat de catre negustori din toate colturile lumii. Lansarea volumului "Diplomati si supusi otomani in Vechiul Regat. Relatii otomano-romane intre anii 1878 si 1908", la Universitatea Cuza din Iasi „Indeosebi cand omul vede fetele necasatorite umbland cu capul gol si cu parul despletit fir cu fir si cu papucii ...