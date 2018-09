Iata cum sa elimini energiile negative din casa! Cinci metode care vor functiona

energii negative google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eliminarea energiei negative din propria casa ne ajuta sa dobandim un echilibru emotional si mental. Plantele si tamaia sunt variante excelente pentru eliminarea acestor energii rele. Exista momente in viata in care nimic nu iese bine, intampinam dificultati financiare, avem probleme la locul de munca, ne stresam in mod excesiv, avem probleme de sanatate sau probleme in viata amoroasa. Ni se intampla tuturor. 1. Apa si otet Otetul este un ingredient utilizat frecvent pentru eliminarea energiilor rele. Inmoaie un mop intr-un amestec de apa si otet si spala mai intai zona de podea din colturile camerelor. Spala podeaua incepand cu interiorul incaperii si continuand spre exterior, pana la usa de intrare ...