Iata cum sa scapi rapid de balonare in numai 60 de secunde, cu aceasta reteta

Problema balonarii este una cunoscuta si tot mai frecventa in randul persoanelor de toate varstele.

Este un sentiment de discomfort si inflamatie, care adesea poate fi confundat cu senzatia de satietate. In functie de experienta fiecaruia in parte, balonarea se poate simti precum un imens balon in stomac, urmat de neliniste si sentimentul de a fi supraponderal.

Desii exista mai multe teorii cu privire la modul in care poti scapa de balonare, leacul este destul de simplu. Bine cunoscuta autoare de alimente sanatoase si nustritionista Cynthia Sass a introdus un tonic care este legat de leacul pentru balonare intr-un timp extrem de scurt.

Cu un minim de calorii si care actioneaza precum un arzator de grasime puternic, acest remediu este mai mult decat binevenit pe piata de sanatate. In plus, veti obtine o gramada de nutrienti sanatosi printr-un consum regulat.

In paralel, Cynthia Sass incurajeaza, de asemenea, un program de pierdere in greutate cunoscut sub numele de “ The flat belly diet”. Dieta pune accentual pe consumul de apa si permite pierderea de grasime in exces intr-un timp scurt.

Daca consumati numai apa potabila, nu o sa obtineti acelasi efect, precum cu aceasta bautura care creste aportul de electroliti si accelereaza metabolismul.

Ingrediente necesare:

2l de apa

12 frunze de menta

1 lingurita de ghimbir proaspat ras

1 lamaie de marime medie, feliata subtire

1 castravete de marime medie, decojit si feliat subtire

Mod de preparare:

Intr-un ulcior se combina toate elementele. Se lasa amestecul timp e o ora. Cand este gata, se consuma 8-10 pahare pe zi. Consumul de apa plata nu mai este necesar deoarece aceasta bautura este un bun inlocuitor.

Intr-un timp scurt, digestia o sa fie imbunatatita, apetitul suprimat si senzatia de balonare va disparea.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.