Iata cum va fi vremea in aceasta saptamana! Toamna isi intra in drepturi

toamna google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Meteorologii anunta vreme de toamna, cu temperaturi reci si ploi. La munte se va forma lapovita, iar in zonele inalte va ninge in cantitati insemnate. Spre sfarsitul saptamanii se va incalzi din nou. LUNI - IN TARA Vremea va fi usor mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta data, cu maxime cuprinse intre 12..13 garde in Bucovina si 19 grade in sudul Olteniei si al Munteniei minime intre 2 grade in estul Transilvaniei si 10 grade pe litoral. Cerul va fi variabil, cu innorari si ploi pe arii relativ restranse in vest, nord si in centru, iar la inceputul zilei si in sud-vest. In cursul noptii, pe crestele montane vor fi posibile precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari trecatoare ...