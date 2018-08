Iata cum va fi vremea in urmatoarele saptamani: caldura mare si ploi la munte

Valorile termice prognozate de catre meteorologi pentru urmatoarele patru saptamani vor fi, in general, mai ridicate decat media climatologica a perioadei, in timp ce ploile isi vor face simtita prezenta in special in zonele montane, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila in intervalul 20 august - 17 septembrie.