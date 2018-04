Iata de ce este atat de benefic sa crestem aloe acasa. Conditiile de cultivare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aerul din camera poate fi poluat din cauza substantelor chimice, mobilei, solutiilor de igenizare, odorizantelor, mochetelor etc. Plantele de camera curata aerul, regleaza umiditatea si elimina toxinele. Cea mai bune planta pentru a obtine acest lucru este aloe vera, care creste nivelul de oxigen din locuinta. Un ghiveci de aloe vera reprezinta echivalentul a 9 filtre biologice de aer. Planta purifica aerul prin faptul ca elimina formaldehida, o substanta cancerigena care se afla in materialele din care sunt fabricate canapelele si mochetele. De asemenea, aloe vera elimina benzenul din atmosfera si absoarbe dioxidul de carbon, eliminand oxigen in aer. Cand se afla prea multe toxine in aer, pe planta isi fac aparitia cateva ...