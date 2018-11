Iata la ce intrebari ar trebui sa raspunda sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen

Carmen si Klaus Iohannis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, la Antena 3, Adrian Ursu si Mircea Badea au prezentat intrebarile la care ar trebui sa raspunda Carmen Iohannis . „La intrebari legate de faptele savarsite cu ocazia obtinerii imobilului din strada Nicolae Balcescu, numarul 29, Sibiu si incasarii foloaselor (chirii) pentru acest imobil, chirii cu care si-a achizitionat alte imobile, ce urmeaza a fi confiscate in totalitatea, fiind provenite din infractiuni. Prima participatie sub forma complicitatii, in forma continuata, o constituie activitatile prin care, la notariat, cu sprijinul notarului Radu Gabriel Bucsa se perfecteaza actele (...) Deosebit de importanta este dobandirea a jumatate din imobilul din Sibiu, ...