Iata lista posturilor libere in invatamantul iesean pentru anul 2018 - 2019

Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi au intocmit si publicat o serie de informatii relevante pentru toti profesorii care activeaza in invatamantul preuniversitar. Astfel, cadrele didactice pot consulta incepand de astazi, inclusiv pe site-ul ISJ Iasi, o lista a posturilor didactice/catedrelor vacante sau rezervate pentru anul scolar 2018 - 2019. Documentul poate fi accesat la acest link. CITESTE SI: Conducerea ISJ a prezentat planul de scolarizare din judetul Iasi Conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi a initiat planul de scolarizare pentru anul 2018-2019. Aceste propuneri au fost prezentate ieri in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, for care reuneste institutiile publice deconcen ...