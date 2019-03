Iata motivul pentru care Regele Iordaniei isi anuleaza vizita in Romania

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei isi anuleaza vizita pe care o avea planificata in Romania dupa ce premierul Viorica Dancila a anuntat ca ambasada Romaniei in Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim. "Majestatea Sa, Regele Abdullah al II-lea, isi anuleaza o vizita in Romania, programata sa inceapa luni, in solidaritate cu Ierusalimul", a declarat luni ministrul de Externe al Iordaniei. Dancila a facut anuntul duminica, la Washington, la o conferinta a principalei agentii de lobby pro-Israel din Statele Unite - Comitetul pentru Afaceri Publice Americane din Israel (AIPAC). "Eu, in calitate de prim-ministru al Romaniei, si guvernul pe care il conduc, vom muta ambasada Romaniei la Ierusalim, capitala sta ...