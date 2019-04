Iata motivul pentru care Zina Dumitrscu nu a fost inmormantata

zina dumitrescu pe podium google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zina Dumitrescu si-a dat ultima suflare, joi (28 martie), in camera ei de la azilul unde era internata inca din 2012. Acolo a fost dusa de fiul sau, Catalin Negreanu. Creatoarea de moda nu era apropiata de copilul sau cat a trait, iar acum continua sa fie ‘respinsa’ de cel caruia i-a dat viata. Barbatul s-a intors in Elvetia fara a ridica urna cu cenusa mamei sale de la crematoriu, dupa ce a fost incinerata, sambata (30 martie), in ciuda dorintei sale de a fi inmormantata. Asa se face ca cenusa Zinei Dumitrescu se afla inca la crematoriu. Ce a scris Catalin Botezatu pe coroana funerara a Zinei Dumitrescu: "Te..." Motivul pentru care Zina Dumitrescu nu a fost inmormanta ...