Iata pozitia UBER in contextul anuntului facut de Guvernul Romaniei: ''Trebuie reglementate...''

Companiile Uber si Taxify au transmis joi Guvernului, intr-o luare de pozitie comuna, ca este nevoie de o actualizare a cadrului legislativ si ca noile servicii de mobilitate "trebuie reglementate si nu interzise". Mesajul Uber si Taxify vine in contextul in care Guvernul PSD-ALDE a promis din nou organizatiilor patronale din taximetrie ca va adopta in prima sedinta o Ordonanta de urgenta prin care va elimina expresia "in mod repetat" din legea taximetriei, solicitare expresa a COTAR. In acest fel, vor putea fi amendati toti soferii care apeleaza la aplicatiile mobile pentru a efectua transport de persoane, fara a avea licenta clasica de taxi.