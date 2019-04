Iata programul de vizitare a Complexului Muzeal National Moldova din Iasi! Cum va fi programul de sarbatori

Palatul Culturii Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iata programul vizitare a Complexului Muzeal National Moldova din Iasi Program standard Marti - Duminica: 10.00 - 17.00 Ultimul bilet: ora 16.30 Luni: Inchis Programul muzeelor in perioada Sarbatorilor Pascale In perioada 26 – 29 aprilie 2019 (Sarbatorile Pascale) toate muzeele din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi vor fi inchise. Pe 30 aprilie 2019 si 1 mai 2019 toate muzeele vor fi deschise, conform programului normal de vizitare (10.00 – 17.00). ANUNT In zilele de 31 mai si 1 iunie 2019, muzeele din Palatul Culturii vor fi inchise. Muzeul Unirii Iasi Luni si marti: inchis Miercuri - Duminica: 10.00 - 17.00 Muzeul Memorial „Mihail ...