Iata un test care iti poate spune daca esti manipulat! 

manipulare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-o lume in care sugestia a devenit din ce in ce mai mult manipulare, va propunem un test care, daca nu veti trisa, va va oferi certitudinea (sic!) ca va citim gandurile! Sa incepem! Alege un numar intre 1 si 10. Inmulteste numarul ales cu 9. Daca nu a fost 1, ti-au rezultat un numar doua cifre pe care le vei aduna intre ele. Asta inseamna ca, daca, de exemplu, ti-ai ales cifra 3, o inmultesti cu 9 si-ti rezulta 27. Apoi aduni 2+7 si vei avea cifra 9. Acum vom face o corespondenta intre cifra obtinuta si o litera din alfabet. Sa zicem ca cifra rezultata este 3. Literei A ii corespunde 1, literei B ii corespunde 2, literei C ii corespunde 3, literei D ii corespunde 4, literei E ii corespunde 5 si ...