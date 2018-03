Ibrahim Dairatani, trimis in judecata pentru trafic de droguri, eliberat din arestul domiciliar pentru a se deplasa la dentist

Tribunalul Cluj

Magistratii Tribunalului Cluj au admis, in urma cu putin timp, cererea inculpatului Ibrahim Dairatani, trimis in judecata pentru trafic de droguri, de a parasi arestul domiciliar pentru a se deplasa, la diferite date, la o clinica stomatologica.

”Admite cererea de acordare a permisiunii parasirii domiciliului formulata de inculpatul D. I., aflat in executarea masurii preventive a arestului la domiciliu şi in consecinţa: In baza art. 221 alin. 6 Cod de Procedura Penala acorda inculpatului D. I., aflat in executarea masurii preventive a arestului la domiciliu , permisiunea de parasire a imobilului unde inculpatul executa masura preventiva a arestului la domiciliu, luata prin incheierea penala nr. 225/23.11.2017 a Judecatorului de camera preliminara de la Curtea de Apel Cluj, definitiva la data de 23.11.2017, la datele de vineri, 23.03.2018, intre orele 13:00-17:00, luni, 26.03.2018, intre orele 14:00-18:00, miercuri, 28.03.2018, intre orele 13:00-18:00, vineri, 30.03.2018, intre orele 11:00-15:00, luni, 02.04.2018, intre orele 14:00-18:00 şi miercuri, 04.04.2018, intre orele 13:00-17:00, in vederea deplasarii la Clinica Dent Complet SRL, deplasarea urmand sa aiba loc pe traseul stabilit de catre organele de poliţie investite cu supravegherea inculpatului. ”, se arata in minut ajudecatorilor clujeni.

Fratii Dairatanii, fii unei cunoscute avocate din Cluj, au fost initial arestat, alaturi de altii, dupa ce ofiterii de al Brigada de Crima Organizata Cluj au organizat o actiune, in urma careia au reusit prinderea in flagrant a celor implicate in aceasta retea.

Elias Dairatani alaturi de fiul cunoscutului interlop Gore

"La data de 11.04.2017, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj, au efectuat un numar 19 perchezitii domiciliare pe raza judetului Cluj, in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din mai multi suspecti, specializat in savarsirea infractiunii de efectuarea, fara drept, de operatiuni cu produse, stiind ca acestea sunt susceptibile de a produce efecte psihoactive", arata DIICOT Cluj la momentul arestarii traficantilor.

Potrivit anchetatorilor, in perioada 2016 - 2017, pe raza municipiului Cluj-Napoca a actionat o retea de distribuire si plasare pe piata de consumatori a unor substante cunoscute generic sub denumirea de „substante etnobotanice", al carei principal scop era obtinerea unui profit material substantial prin procurarea, distribuirea, plasarea pe piata, ambalarea, transportarea, manipularea si stocarea - depozitarea de substante susceptibile sa produca efecte psihoactive.

Cu ocazia perchezitiilor efectuate in cauza a fost gasita si ridicata cantitatea de circa 3 kilograme de substante psihoactive, 50 de plicuri cu substante psihoactive, trei cantare si instrumente de consum, precum si sumele in cuantum de 20.210 lei, 2.305 euro si 20 de lire sterline.

Respectivul praf se vinde cu preturi intre 30-50 de lei, profitul traficantilor fiind dublu. Praful era adus din China, prin intermediul postei, avand ca destinatar, de regula, unul dintre membrii retelei.

Elias Dairatani este cunoscut pentru relatia de prietenie pe care o avea cu fiul celebrului interlop Gore, precum si pentru faptul ca a batut un client al mamei sale, chiar in cabinetul acesteia de avocatura.

