Ibrahimovic, dupa debutul cu gol in MLS: "Fanii strigau 'il vrem pe Zlatan' si le-am dat Zlatan'

Zlatan Ibrahimovic a avut un debut demn de Hollywood la Los Angeles Galaxy. Suedezul a marcat la doar 6 minute de la intrarea pe teren, apoi a adus victoria echipei sale, scor 4-3, în prelungirile derby-ului cu Los Angeles FC, care a condus cu 3-0. Atacantul de 36 de ani continuă astfel tradiţia de a înscrie la debut pentru echipele la care a evoluat.

"Mereu am marcat în primul meci când am mers la o echipă nouă. Trebuia să o fac şi de această dată. Am auzit că fanii strigau ‘îl vrem pe Zlatan, îl vrem pe Zlatan’ şi le-am dat Zlatan. Ei m-au împins de la spate şi trebuia să-i răsplătesc. Am parte de un sprijin fantastic.

Adversarii noştri au jucat bine, noi am făcut câteva greşeli simple, nu am fost foarte bine organizaţi în prima repriză din punct de vedere defensiv, dar după primul gol al nostru i-am presat tot mai mult. Ăsta e cu adevărat spiritul de echipă. Sperăm să continuăm la fel", a declarat Ibrahimovic, la interviul de la finalul partidei, potrivit Digisport.ro.

Primul gol în Major League Soccer al fostului jucător de la Ajax, Juventus, Inter Milano, Barcelona, AC Milan, Paris St. Germain şi Manchester United a fost unul cu adevărat special. Ibra a înscris cu un voleu senzaţional de la 35 de metri, profitând de ieşirea hazardată a portarului advers.

"Am văzut portarul ieşit şi am trimis-o peste el. Am sărbătorit astfel pentru că am fost fericit, prea multă adrenalină. E dificil să descrii ce simţi când marchezi un asemenea gol", a spus Ibrahimovic.