ICCJ a decis! Protestele nu se vor mai putea organiza fara autorizatie

Orice persoana care protesteaza in fata Guvernului, fara autorizatie, va fi sanctionata. Digi24 transmite ca instanta a decis in ceea ce priveste protestele fara autorizatie in fata institutiilor publice. Astfel, cine protesteaza in fata oricarei institutii publice, nu numai a Guvernului, va fi sanctionat daca respectivul protest nu e autorizat. Cel mai amendat protestatar din Romania, executat de Fisc. Cati bani are de dat Toate mitingurile si adunarile publice trebuie declarate. Decizia ICCJ vine dupa ce a fost sesizata de Curtea de Apel Bucuresti. Chiar si astazi, protestatatarii #rezist au manifestat in strada acuzand ca sunt amendati de jandarmi la fiecare manifestatie organizata.