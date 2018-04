ICCJ a hotarat sa amane sentinta in dosarul lui Toni Grebla

Toni Grebla google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat joi, pentru 2 mai, pronuntarea sentintei in dosarul in care fostul judecator al Curtii Constitutionale Toni Grebla este acuzat de trafic de influenta, efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia, constituirea unui grup infractional organizat si fals in declaratii. Toni Grebla a fost trimis in judecata de DNA in septembrie 2015 pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta (trei infractiuni), efectuare de operatiuni financiare ca acte de comert incompatibile cu functia in scopul obtinerii pentru sine si pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, constituirea unui grup infractional organizat si fals in ...