ICCJ admite ca Rares Pop nu poate avea parte de un proces echitabil la Cluj. Dosarul acestuia, judecat de o instanta egala cu CA Cluj

Rares Pop

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis, in cursul zilei de ieri, 11 septembrie, admiterea cererii de stramutare formulate de catre fostul consilier judetean Rares Pop, dispunad ca dosarul in care acesta este trimis in judecata sa fie preluat de o instanta egala in grad cu Curtea de Apel Cluj. Decizia ICCJ vine dupa ce in apelul declarat de catre Pop impotrivia sentintei care il condmana la 4 anis i 4 luni de inchisoare, cu executare, doua judecatoare de la Curtea de Apel Cluj au inteles sa se abtina in a judeca, fiind vorba despre lena Botezan si Sorina Siserman.

Cu alte cuvinte, avocatul Radu Chirita, aparatorul lui Rares Pop, a reusit sa demonstreze in fata ICCJ ca acesta din urma nu ar putea beneficia de un proces corect, echitabil, daca dosarul ar ramane pe masa judecatorilor clujeni. Nu este cunoscuta inca instanta care va judeca procesul fostului sef ISCTR insa este cert ca va fi o instanta egala in grad cu Curtea de Apel Cluj.

"Sunt increzator in actul de justitie si cred ca acum, ca nu mai sunt judecat la Cluj, voi avea parte de un poces bazat pe probe, un proces impartial", a declarat Rares Pop pentru Buna Ziua Cluj

