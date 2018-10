ICCJ, decizie de ultim moment in dosarul lui Liviu Dragnea!

Liviu Dragnea 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat luni, pentru data de 5 noiembrie, inceperea judecarii apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare. Pe 21 iunie, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu in dosarul DGASPC Teleorman, care viza angajarea fictiva a doua angajate, Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica. Decizia de condamnare a fost luata de doi dintre cei trei judecatori ai completului. Al treilea a votat pentru achitare. Alte condamnari ...