ICCJ: Nicio adunare publica nu se mai poate desfașura fara o autorizație

Toate mitingurile și adunările publice trebuie declarate, potrivit deciziei luate, luni, de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție, anunță Antena3. Decizia vine după ce ÎCCJ a fost sesizată de Curtea de Apel din București. Curtea de Apel București a sesizat instanța supremă după protestul magistraților de pe scările Palatului de Justiție. Tot atunci Curtea The post ÎCCJ: Nicio adunare publică nu se mai poate desfășura fără o autorizație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.