ICCJ trebuie sa stabileasca cine a semnat motivarea sentinței in cazul Duicu: DNA cere marirea pedepsei

DNA a cerut ÎCCJ să stabilească cine a semnat sentința dispusă de Curtea de Apel București în cazul lui Adrian Duicu, în contextul în care decizia a fost motivată după ce magistratul care a dispus hotărârea s-a pensionat, scrie ziare. com.

Fostul președinte al CJ Mehedinți a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare cu suspendare, însă DNA cere o pedeapsă mai mare, precum și condamnarea celor în cazul cărora s-a decis achitarea în prima instanță.

În apel, procurorii atrag atenția că în momentul în care a fost redactată motivarea, Viorica Costiniu nu mai era magistrat și se afla în imposibiltiatea de a o semna, iar potrivit legii ar fi trebuit ca hotărârea să fie semnată de președintele instanței cu mențiuni referitoare la imposibilitatea judecătorului de caz de a redacta decizia.

"Din analiza respectivei hotarari judecatoresti, aflata la dosarul cauzei, rezulta ca nu exista o astfel de mentiune, caz in care se poate considera ca hotararea nu este semnata", arata DNA in motivele de apel, consultate de Ziare.com.

"Fata de aceasta situatie se pot contura doua ipoteze, fie hotararea a fost semnata de doamna judecator Costiniu Viorica, situatie in care aceasta este nula, intrucat a fost semnata de o persoana ce nu mai detine calitatea de magistrat, fie a fost semnata de una din persoanele prevazute de art 406 alin 4 CPP, caz in care asa cum rezulta din dispozitiile finale ale aceluiasi alineat, ar fi trebuit sa existe o mentiune in acest sens, care sa arate si cazul care a determinat impiedicarea", explică DNA.