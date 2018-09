google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Idee inedita! Cum arata o trecere de pietoni din Fagaras? In zona scolilor din Fagaras trecerile de pietoni au fost inscriptionate cu mesaje de atentionare atat pentru copii cat si pentru parinti. Toate dungile de culoare rosie ale trecerilor de pietoni au fost inscriptionate astfel: NU ALERGA, COBOARA DE PE BICICLETA, LASA TELEFONUL, IA COPILUL DE MANA, GRABESTE-TE INCET; sunt doar cateva dintre mesajele pe care reprezentantii Primariei Fagaras le-au marcat pe zebre. Inscriptionarea mesajelor pe trecerile de pietoni este o activitate dintr-o campanie pentru prevenirea accidentelor rutiere. Fagarasenii, in special parintii si copiii, considera ideea primariei ca fiind una foarte buna, in felul acesta amintindu-le pietonilor mai p ...