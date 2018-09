Idris Elba prezinta si in acest an gala FIFA The Best

Actorul Idris Elba va prezenta şi ediţia din acest an a galei FIFA The Best, care va avea loc, luni, 24 septembrie, la Londra, a anunţat forul fotbalistic internaţional. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); “Sunt un mare iubitor al fotbalului, astfel că sunt încântat că prezint şi în acest an gala FIFA The Best. Nu este doar o onoare, ci şi o imensă plăcere să fiu pe scenă alături de cei mai buni fotbalişti din lume”, a declarat Idris Elba. Coprezentatoare a evenimentului va fi jurnalista Anne-Laure Bonnet, în prezent angajată a beINSPORTS în Franţa. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); La evenimentul de luni, vor fi acordate mai multe premii, cel mai important fiind cel pentru cel mai bun jucător, pentru care finaliştii sunt portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus Torino), croatul Luka Modrici (Real Madrid) şi egipteanul Mohamed Salah (Liverpool). Ronaldo a câştigat în acest an Liga Campionilor cu Real Madrid şi a fost golgheterul LC. El a mai câştigat cu Real Madrid Cupa Mondială a Cluburilor, în decembrie anul trecut. Luka Modrici a fost căpitanul echipei Croaţiei la Cupa Mondială din Rusia, la care croaţii s-au clasat pe locul doi. Modrici a fost desemnat cel mai bun jucător al CM. De asemenea, el a câştigat cu Real Madrid Cupa Mondială a Cluburilor şi Liga Campionilor. Mohamed Salah a jucat în finala Ligii Campionilor cu Liverpool, s-a clasat pe locul doi în ierarhia marcatorilor din LC în sezonul 2017/2018 şi a înscris 32 de goluri în ediţia trecută a Premier League, un record. La feminin, nominalizate sunt Ada Hegerberg (Norvegia/Olympique Lyon Feminin), Dzsenifer Marozsan (Germania/Ol ...