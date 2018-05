Ieșirile publice ii dau mari batai de cap! Viorica Dancila a comis-o din nou: 'Orice om ii este teama de o plangere penala'

O nouă greșeală de exprimare a premierului Viorica Dăncilă! Întrebată dacă îi este frică de o plângere penală, prim-ministrul a răspuns că „Orice om îi este teamă de o plângere penală”.

„Orice (Oricărui, n.r.) om îi este teamă de o plângere penală, dar eu sper să nu se ajungă la astfel de lucruri pentru că eu cred în justiție și cred că toată lumea trebuie să credem (să creadă, n.r.) în justiție. Dacă toată lumea merge pe acest considerent că oricui i se poate face o plângere penală, nu cred că este un lucru bun. Având în vedere cele apărute în spațiul public, ce a pățit și Victor Ponta”, a spus Dăncilă, întrebată, luni, la Parlament dacă îi este frică de plângeri penale.

Premierul Dăncilă nu este la prima gafă. Recent, Dăncilă i s-a adresat Papei Franscisc, la întâlnirea de vineri de la Palatulul Apostolic de la Vatican, spunându-i Suveranului Pontif: "Sfinţia Voastră, I am very glad for this opportunity".

Pe 30 aprilie, premierul a spus, la un post de televiziune, că Executivul va finaliza toate cele trei stadioane pentru Euro 2020, Dinamo, Rapid şi Giulești. Moderatorul i-a atras atenția că Rapid și Giulești este același lucru, astfel că Viorica Dăncilă s-a corectat și a precizat că cel de-al treilea stadion este cel de la Arcul de Triumf.

Trump și Netanyahu, reacții la mutarea ambasadei americane la Ierusalim

Dăncilă a explicat și gafa din ședința de Guvern, când a pronunțat 20-20 în loc de anul 2020.

„Să știți că foarte mulți au spus că au văzut în acest lucru o greșeală. Gândiți-vă că eu sunt de 9 ani la Bruxelles. La Bruxelles există Orizont 20-20, Euro 20-20. Când 9 ani ai vornit așa, este normal ca acest lucru să înceri să îl duci mai departe. De acum încolo voi zice 2020”, a explicat premierul.

Premierul a mai făcut o gafă, în plenul Camerei Deputaților, în timp ce citea discursul privind modul în care Guvernul a cheltuit banii românilor.

„Adversarii PSD au pus la bătaie un discurs alarmist pentru a contesta acest program, care vă spun foarte sincer, nu a făcut bine României”, a transmis aceasta celor din Opoziție, dar sensul propoziției arată că aceasta a criticat chiar programul de guvernare PSD-ALDE.

Tot într-o emisiune la România TV, aceasta a declarat că pensia minimă va crește de la 5.200 la 6.400, începând cu 1 iulie anul acesta. Aceasta a făcut o eroare, pensia minimă urmând să crească de fapt de la 540 de lei la 640 de lei.

Într-o altă ședință de Guvern, Viorica Dăncilă a fost pusă în încurcătură, din nou: A pronunțat de șase ori cuvântul „imunoglobină” în loc de „imunoglobulină”, în timp ce se referea la criza din sistemul de sănătătate, legată de lipsa imunoglobulinei și care a dus la declanșarea Mecanismului European de Protecție civilă.

La începutul mandatului, Dăncilă i-a caracterizat pe eurodeputații din Opoziție ”autiști”, provocând critici dure din partea asociațiilor non-guvernamentale care se ocupă de copiii cu astfel de probleme.

Iar după întâlnirea cu premierul italian Paolo Gentiloni, premierul a declarat că România și Italia sunt parteneri…privelegiați.