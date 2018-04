Iepurele, oul, mielul. Originea simbolurilor Pascale

ShareTweet Originea Paștelui, ca sărbătoare creștină, poate fi găsită în paginile Scripturii. Matei, Marcu, Luca și Ioan, toți urmașii lui Iisus, oferă propriile păreri ca martori oculari ai răstignirii și învierii lui Iisus Hristos. Este evenimentul culminant al creștinismului, care este sărbătorit în fiecare an de Paște. Iepurele Care este primul lucru care îți vine în minte când te gândești la Paște? Creștinii ar spune că prima imagine care le vine în minte este crucea sau mormântul gol. Pentru alții iepurele și ouăle de ciocolată. Există mai multe motive pentru ca iepurașul să fie asociat cu Paștele, toate provenind din sărbători sau credințe păgâne. Cel mai evident este fertilitatea iepurelui. Paștele este sărbătorit întotdeauna primăvara și celebrează o nouă viață. Sensul creștin al vieții noi prin Hristos și accentul general pe viața nouă sunt diferite, însă cele două s-au unit treptat. Orice animal – cum ar fi iepurele – care a produs mulți descendenți, au fost ușor de inclus. De asemenea, iepurele este un simbol antic pentru lună. Data în care se sărbătorește Paștele depinde de lună. Acest lucru ar fi putut ajuta iepurele să fie inclus în sărbătoare numită Paște. Împărăția iepurelui a ajutat la adoptarea animalului în cadrul sărbătorilor de Paște. Credincioșii au văzut iepurele ieșind din casa sa subterană ca simbol al ieșirii lui Iisus din mormânt. Poate că acesta a fost un argument pentru ca iepurele să devină un simbol pre-existent și de a-i da sensul creștin. Iepurele de Paște a ajuns în America cu imigranți germani, iar rolul iepurelui a trecut la iepurele comun american. Inițial, copiii făceau cuiburi pentru iepure în pălării, bonte sau cutii de hârtie, mai degrabă decât coșurile de astăzi. Odată ce copiii și-au terminat cuibul, ei l-au pus într-un loc retras pentru a împiedica înfricoșarea iepurelui timid. Cuiburile atrăgătoare, pline cu ouă colorate, probabil au ajutat ca simbolul să se răspândească. În Germania de Sud, primii iepurași de patiserie și bomboane au devenit populare la începutul secolului al XIX-lea. Acest obicei a traversat Atlanticul, iar copiii încă consumă și astăzi bomboane în formă de iepuri – în special de ciocolată – de Paște. Oul Alături de iepurașul de Paște, cel mai familiar simbol este oul. Ca și alții, oul are o lungă istorie pre-creștină. Din nou, nu există nicio certitudine cu privire la motivul pentru care a devenit simbolul Paștelui. Multe culturi antice au privit oul ca un simbol al vieții. Hindușii, egiptenii, persanii și fenicienii au crezut că lumea a început cu un ou enorm. Persanii, grecii și chinezii au dat ouă în dar în timpul sărbătorilor de primăvară pentru a sărbători o viață nouă în jurul lor. Alte surse spun că oamenii au mâncat ouă vopsite la festivalurile de primăvară din Egipt, Persia, Grecia și Roma. În vechiul istoric al druidelor, ouăle șerpilor erau sacre și semnificau viața. Creștinii timpurii cred că ouăle ar putea face parte din celebrarea învierii lui Hristos. În plus, în unele zone, ouăle au fost interzise în timpul Postului Mare; prin urmare, au fost o delicatesă la Paște. Întrucât multe dintre obiceiurile anterioare erau de origine estică, unele surse spun că misionarii timpurii sau cavalerii Cruciadei au fost cei care au dus tradiția în Occident. În secolul al IV-lea, oamenii au dus ouă în biserică pentru a fi binecuvântate și stropite cu apă sfântă. În secolul al XII-lea, Benedictio Ovorum a autorizat utilizarea specială a ouălor în zilele sfinte ale Paștelui. Momentul acestei binecuvântări ar susține ideea că cruciații ar fi putut aduce tradiția înapoi. Chiar dacă ouăle fuseseră folosite anterior, cruciații ar fi făcut obiceiul mai popular și mai răspândit. În 1290, Edward I al Angliei a înregistrat o achiziție de 450 de ouă pentru a fi colorate sau acoperite cu frunze de aur. Apoi a dat ouă membrilor gospodăriei regale. Odată ce vopsitul ouălor a devenit un obiceiul, în jurul lui au început să apară noi tradiții. Ouăle erau vopsite cu roșu pentru bucurie și pentru că semnifică sângelui lui Hristos. Concursurile de rulare a oului a ajuns în America din Anglia, eventual ca o reamintire a faptului că piatra a fost îndepărtată. Mielul Dintre toate simbolurile sărbătorii pascale, mielul este probabil cel mai puternic creștin. Mielul provine de la Paștele Evreiesc, unde fiecare familie a ucis un miel ca jertfă. Când Hristos a devenit Mielul Paștelui pentru toți, mielul a devenit un simbol al jertfei Sale. Ioan (1:29) – „A doua zi, Ioan l-a văzut pe Iisus venind către el și a spus:" Uite, Mielul lui Dumnezeu, care ia păcatul lumii! " Petru (1: 18-21) – „Pentru că știți că nu cu lucruri perisabile, cum ar fi argintul sau aurul, ați fost răscumpărați de la calea goală de viață predată de la părinții voștri, ci cu sângele prețios al lui Hristos, un miel fără cusur sau defect, el a fost ales înainte de crearea lumii, dar a fost descoperit în aceste vremuri trecute de dragul vostru, prin el crezi în Dumnezeu, care l-a înviat din morți și l-a slăvit pe el, speranța este în Dumnezeu „. Sursa – clickpentrufemei.ro