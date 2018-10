Ies la iveala informații șocante dupa tragedia din Indonezia. Accidentul este primul de pe plan mondial al unui aparat Boeing 737 MAX 8

O noua moda face ravagii de Halloween: vrajitoarele sexy. Pozele virale pe Facebook O nouă tendință face legea pe Instagram, pe măsură ce se apropie sărbătoarea de Halloween: tot mai multe fotomodele și vedete TV încearcă costume sexy "înfricoșătoare". Citește mai departe...

Sorina Pintea spune ca Romania nu poate face fata unui nou Colectiv Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca nu putem face fata unui "nou Colectiv", in contextul in care Romania are doar 11 paturi pentru mari arsi in toata tara.

Mihai CONSTANTINESCU, internat de urgența la spital Celebrul cântăreț Mihai Constantinescu a fost internat de urgență pentru că i s-a făcut rău pe stradă. La un moment dat, artistul nu a mai putut să respire, i-a crescut tensiunea și a fost transportat de urgență la spital. Citește mai departe...

De ce au loc mai multe cutremure noaptea Oamenii de stiinta de la Centrul de Cercetare Atomica din Bhabha (BARC) au descoperit au descoperit ca numarul cutremurelor creste pe masura ce Luna se apropie de Pamant si este Luna Plina.

I-a ars casa din temelii, incercand sa omoare paianjeni. Ce a declansat incendiul a socat Păţania acestui bărbat din Fresno, California, a făcut valuri pe reţelele de socializare. Citește mai departe...

Cum sa gatesti ca un calugar! Zece sfaturi direct de la Muntele Athos Părintele Epifanie din Sfântul Munte Athos, unul dintre cei mai renumiţi bucătari monahi, a redactat un decalog al succesului pentru gătit. Citește mai departe...

Bianca Dragușanu, fotografie de senzație la primele ore ale dimineții: ”Cea mai mare nebunie pe care am facut-o vreodata!” Bianca Drăgușanu a postat o fotografie de senzație pe pagina sa de Instagram. Vedeta este îmbrăcată extrem de sumar și se află în pat. Lenjerie neagră, în contrast plăcut cu așternuturile albe, alături de o privire lascivă a frumoasei pe care o doresc atâția bărbați. Bianca se află în India, acolo unde filmează pentru ”Asia […] The post Bianca Drăgușanu, fotografie de senzație la primele ore ale dimineții: ”Cea mai mare nebunie pe care am făcut-o vreodată!” appeared first on Cancan.ro.

Avantaje pentru romanii care au centrale termice mai noi de 2013 Filiala locală a producătorului italian de centrale termice Ariston Thermo a anunţat că mizează pe o creştere accelerată ...

Un nou focar de pesta porcina a aparut in Teleorman Al cincilea caz de pestă porcină africană a apărut ieri în Teleorman. Potrivit unui comunicat al Direcției Sanitar Veterinare, emis astăzi, cazul a fost identificat în comuna Ștorobăneasa. Citește mai departe...