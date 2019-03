Ieseanul Daniel Horodniceanu si-a depus candidatura pentru conducerea Parchetului General

Daniel Horodniceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Procurorul Daniel Horodniceanu, fost sef al DIICOT pana in primavara anului trecut, a declarat astazi ca si-a depus candidatura pentru postul de procuror general. In competitie se mai afla la acest moment actualul procuror general Augustin Lazar si procurorul Marian Drilea de la DIICOT Brasov. Termenul limita de depunere a candidaturilor este astazi, ora 17.30. Un iesean pe lista candidatilor la functia de procuror european din partea Romaniei "M-am inscris astazi in procedura pentru procuror general", a declarat fostul sef al DIICOT Daniel Horodniceanu. Horodniceanu si-a depus candidatura si pentru functia de procuror european din partea Romaniei, insa procedura de selectie a fos ...