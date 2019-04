Ieseanul Florin Morariu va fi decorat, maine, la Londra! De zeci de ani nu a mai fost acordata aceasta medalie

Florin Morariu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ieseanul Florin Morariu, eroul de la Londra, care a pus pe fuga teroristii dupa un atentat, din iunie 2017, va primi distinctia pentru curaj, din partea reginei Elisabeta a II-a. Este pentru prima oara cand o astfel de medalie este conferita unui roman. In urma cu un an, acest iesean a devenit EROU in Anglia, dupa ce a tinut piept teroristilor, dar acum viata lui s-a schimbat. Cine s-ar fi asteptat sa se intample asta cu el? Casa Regala a Marii Britanii nu a mai acordat distinctia pentru curaj de 24 de ani. Iar maine, la ora 12.00 (ora Romaniei) Florin Morariu va fi decorat in cadrul unei ceremonii care va avea loc in Turnul Londrei. Premierul Theresa May a propus sa-i fie rasplatita indrazneala de a-i ...