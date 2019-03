Ieseanul Narcis Badic, jucatorul din Liga I cu cele mai multe sezoane la aceeasi echipa

Narcis Badic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Narcis Badic, component al formatiei Politehnica Iasi, este jucatorul din Liga I cu cele mai multe sezoane la actuala echipa. Badic este la al noualea sezon consecutiv la seniori in lotul gruparii moldave, pentru care a jucat si in esalonul secund. De asemenea, Mario Camora este fotbalistul cu cele mai multe editii fara intrerupere pentru o echipa in Liga 1 - 8. S-a reinstaurat linistea la Poli Iasi! Solutie favorabila clubului Politehnica Iasi Fotbalistii activi cu cele mai multe sezoane consecutive pentru un singur club sunt urmatorii: Narcis Badic (Poli Iasi) - 2011 (anul debutului la seniori), 9 sezoane (6 sezoane in Liga 1) Mario Camora (CFR Cluj) - 2011, 8 sezoane Alexandru Buzbuchi (Viitorul) - ...