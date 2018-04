Ieseni, hai la curatenie! Sa le dam o lectie de bun simt celor care fac numai mizerie prin oras

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primavara vine cu flori, soare, voie buna, dar si cu... vestita curatenie specifica acestui anotimp. Si pentru ca ne pasa de natura care ne inconjoara, primavara aceasta nu ne limitam doar la curatenia din casa, ci mergem si prin oras sa facem acest lucru! In data de 19 aprilie, la ora 16:00, AMiCUS Iasi merge impreuna cu toti cei care doresc sa faca o schimbare pentru locul in care traiesc si sa adune deseurile pe care iarna a uitat sa le ia cu ea. Punctul de intalnire este Piata Voievozilor din Alexandru cel Bun. De acolo se va merge in Dacia, Alexandru cel Bun, Tatarasi si Tudor Vladimirescu. Acest eveniment se desfasoara in colaborare cu Primaria Municipiului Iasi. Daca ti-a placut ar ...