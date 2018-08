Iesenii au din nou ocazia sa se plimbe cu Tramvaiul Comunismului

Tramvaiul Comunismului CTP Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, 4 august 2018, iesenii pot profita de vremea insorita pentru a se plimba din nou cu Tramvaiul Comunismului. Acesta va pleca de la ora 10.00 din rondul din Targu Cucu. Citeste si: O firma din Neamt va amenaja mai multe statii de transport din Iasi Cum locurile in tramvai sunt limitate, cei interesati se pot inscrie trimitand un e-mail cu numele lor la adresa tramvaiul.comunismului•gmail.com. Tramvaiul Comunismului este un tramvai istoric de tip ITB si efectueaza in fiecare sambata cate un traseu turistic ghidat in Iasi. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...