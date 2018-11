Iesenii au fost luati prin surprindere de iarna! La vulcanizarile din Iasi sunt cozi interminabile - FOTO

Vulcanizari din Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iarna a lovit din plin judetul Iasi. In decursul zilei de ieri, in tot judetul a nins, iar zapada s-a pus intr-un strat constistent. Meteorologii au emis, ieri, un cod galben de ninsori, iar acest lucru s-a transpus in caderile de zapada care au avut loc. Soferii din Iasi au fost luati prin surprindere de aceasta ninsoare, iar pe multi dintre ei, iarna i-a prins neechipati corespunzator. Concret, in aceste momente, vulcanizarile iesene sunt suprasolicitate de soferii care doresc sa isi schimbe cauciucurile de vara cu unele de iarna. Prognoza meteo pentru marti, 20 noiembrie: Temperaturi scazute si fenomenul de ploaie inghetata in Romania Din cauza ninsorii si a vantului au fost instit ...