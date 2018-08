Iesenii din aceste localitati nu mai sunt primiti la donarea de sange

Tantar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Reprezentantii Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Iasi anunta ca persoanele care provin din patru localitati iesene nu pot dona sange in urmatoarele 30 de zile. In judetul nostru a fost confirmata prezenta virusului West Nile, acesta fiind motivul pentru care localnicii din aceste zone nu vor fi primiti la transfuzii. Citeste si: Medicii sunt in alerta, dupa ce un virus foarte periculos a fost depistat la Iasi "Ca urmare a confirmarii prezentei infectiei cu virusul West Nile in judetul nostru, respectiv in orasul Pascani precum si in comunele- Probota, Plugari si Movileni, conform legislatiei in vigoare-Ord.1483/2011, persoanele care provin din aceste zone nu sunt acceptate la donarea ...