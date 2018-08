Iesenii din Diaspora au venit acasa pentru a protesta! Sunt nemultumiti de drumurile din judet

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mai multi ieseni s-au intors zilele acestea din strainatate si au ramas complet nemultumiti de ceea ce au vazut acasa. Oamenii sunt revoltati dupa ce la intoarcere au avut parte numai de drumuri degradate, lucru ce le-a starnit sentimente de revolta. Astfel, acestia au anuntat ca vor organiza mai multe proteste. Primul a inceput azi dimineata, in jurul orei 7, in Barnova, acolo unde localnicii au blocat drumul. Citeste si: Pericol urias la marginea Iasului, intr-un cartier select. Niciun locuitor al zonei nu si-a dat seama de nenorocirea care-i paste la tot pasul Urmatoarea manifestare de acest fel va avea loc maine, incepand cu ora 11, in Harmanestii Vechi, unde un drum judetean este complet abandonat si reprezinta chiar ...