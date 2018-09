Iesenii, invitati astazi la concertul vocal-simfonic al filarmonicii, la PALAS

Palas Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O seara de marti in compania muzicii simfonice. Aceasta este invitatia pe care o lanseaza ansamblul Palas, prin gazduirea concertului Filarmonicii de Stat Moldova Iasi. Orchestra simfonica si Corul „Gavriil Musicescu” vor oferi un spectacol de exceptie. Cei care iubesc sa asculte muzica de calitate sunt invitati marti, 18 septembrie 2018, in Atriumul Palas, la spectacolul extraordinar al Filarmonicii de Stat Moldova Iasi. De la ora 19.00, orchestra simfonica si artistii Corului Academic „Gavriil Musicescu” vor pune in scena un regal al muzicii clasice. Talentatii intrumentisti se vor afla sub bagheta maestrului József Horváth, iar artistii corului vor fi coordonati de ...