Iesenii se vor bucura de Sfanta Lumina! Va fi adusa direct de la Mormantul Sfant 

Iesenii se vor bucura, de Paste, de Sfanta Lumina. • Sute de mii de ieseni, dar nu numai, vor avea parte la slujba de Inviere de lumina adusa direct de la Mormantul Sfant din Ierusalim Reprezentantii eparhiilor sufragane Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si ai parohiilor si manastirilor din Arhiepiscopia Iasilor vor putea primi Sfanta Lumina la Catedrala Mitropolitana din Iasi, pe data de 7 aprilie, in jurul orei 21:30. Sfanta Lumina va ajunge maine de la Bucuresti cu o cursa speciala de avion. La slujba de inviere aceasta va fi oferita tuturor credinciosilor in jurul orelor 24:00. Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa, in seara zilei de sambata, cu un avion special, de o delegatie ...