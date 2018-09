Iesenii sunt invitati la o conferinta dedicata provocarilor din domeniul fiscalitatii afacerilor, la Palas

Conferinta Congress Hall google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Centrul de evenimente Congres Hall din ansamblul mixt Palas Iasi va gazdui, la finalul acestei saptamani, o conferinta adresata antreprenorilor si tuturor celor care sunt preocupati de problemele pe care le ridica in practica dreptul fiscal, precum si de solutiile disponibile. Evenimentul va beneficia de prezenta unor speakeri de specialitate, iar participarea este gratuita, in limita locurilor disponibile. Vineri, 14 septembrie 2018, de la ora 10:30, in sala Mozart din Palas Mall Iasi va avea loc prima editie a conferintei „Fiscalitatea afacerilor: provocari si solutii”. Evenimentul este conceput sub forma unei conferinte interactive, in care persoanele interesate din public le p ...