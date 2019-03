Țigarile electronice reduc raspunsurile biologice asociate bolilor cardiovasculare și pulmonare in comparație cu țigaretele

Studiul reprezentativ, cu o durată de 6 luni, demonstrează că vaporii produși de tigările electronice reduc semnificativ răspunsuri biologice asociate bolilor cardiovasculare și pulmonare în comparație cu fumul generat de țigara convențională.

Acest studiu, primul de acest tip, a evaluat impactul vaporilor de țigară electronică, cu și fără nicotină, asupra riscurilor de boli respiratorii și cardiovasculare pe un model murin (șoareci de laborator).

Rezultatele acestui studiu vin în completarea dovezilor existente care indică faptul că trecerea fumătorilor la produse fără fum, care livrează nicotină având însă niveluri semnificativ mai scăzute de substanțe toxice, pot fi parte din strategia de reducere a riscurilor asociate fumatului pentru fumătorii adulți din întreaga lume.

Philip Morris International (PMI) (NYSE: PM) a prezentat, în cadrul celei de-a 58-a ediție a Întâlnirii anuale a Societății de Toxicologie din Baltimore (Annual Society of Toxicology Meeting in Baltimore), rezultatele unui nou studiu cu privire la țigările electronice. Studiul demonstrează că, după o expunere de 6 luni, vaporii de țigară electronică, cu sau fără nicotină, produc răspunsuri biologice asociate cu bolile cardiovasculare și pulmonare semnificativ mai mici decât fumul de țigară clasică. Studiul, realizat în colaborare cu Altria Group, Inc., a evaluat răspunsul biologic a șoarecilor expuși la vapori de țigară electronică în comparație cu expunerea la fumul de țigară convențională.

Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, există peste 1 miliard de oameni în întreaga lume care fumează și vor continua să fumeze în viitorul apropiat. Reducerea efectelor nocive ale tutunului poate juca un rol important prin completarea strategiilor existente de control al tutunului, care au ca scop reducerea riscurilor de boli asociate fumatului. Pentru ca măsurile de reducere a efectelor nocive să aibă succes este necesar ca fumătorii adulți să aibă acces la produse fără fum care conțin nicotină, dar care generează niveluri semnificativ mai scăzute de substanțe nocive în comparație cu țigările convenționale.

”Aceste rezultate sunt o dovadă în plus a faptului că trecerea la țigările electronice este o alegere mult mai bună decât continuare fumatului de țigări clasice” a afirmat dr. Julia Hoeng, director în Toxicologia Sistemelor în cadrul PMI. ”Acest studiu este cu adevărat unul de referință, demonstrând nu doar reducerea toxicității și riscurilor de boală pe care le au țigările electronice în comparație cu țigările convenționale, dar evaluează totodată și rolul pe care îl au nicotina și aromele”.

Context

Arderea tutunului generează peste 6.000 de substanțe chimice, dintre care aproximativ 100 sunt nocive sau potențial nocive. Există dovezi științifice covârșitoare care demonstrează că expunerea la aceste substanțe chimice, mai mult decât nicotina, sunt cauzele principale ale bolilor asociate fumatului. Prin urmare, în ultimii ani, țigările electronice au câștigat recunoaștere ca o posibilă alternativă la țigările clasice. Cu toate acestea, până acum, există puține date asupra profilulului de risc pe care țigările electronice sau componentele acestora îl pot avea, pe termen lung, asupra bolilor asociate fumatului, comparativ cu fumul generat de o țigară clasică. În general, țigările electronice au în componență substanțe care formează aerosoli (propilen glicol [PG] și / sau glicerină vegetală [VG]), nicotină și ingrediente ce dau aromă. Prin urmare, studiul este relevant pentru produsele care conțin aceste componente. Spre deosebire de țigările clasice, țigările electronice livrează nicotină fără substanțele din fum care apar în urma arderii tutunului.

Despre studiu:

Acest studiu de inhalare, pe șoareci ApoE-/-, desfășurat pe o perioadă de 6 luni, a fost conceput pentru a evalua impactul expunerii la vaporii de țigară electronică (cu și fără nicotină și arome) asupra sistemelui respirator și cardiovascular. Șoarecii ApoE - / - femele au fost expuși la aer, fum de țigară sau 3 formulări de vapori produși de țigara electronică (VEHICUL: PG / VG / apă; BAZĂ: VEHICUL plus 4% nicotină; TEST: BAZĂ plus arome) pentru 3 ore/zi, 5 zile/ săptămână timp de 6 luni prin intermediul unui sistem de inhalare funcțional la nivelul întregului corp.

Studiul a măsurat timp de 6 luni expunerea la vaporii din țigara electronică, cu sau fără nicotină sau arome, având la bază o serie de criterii de evaluare a bolilor, iar rezultatele arată că:

Sunt produse niveluri mai scăzute de inflamație pulmonară, leziuni structurale și modificări moleculare la nivel pulmonar și a indus niveluri mai scăzute de formare de plăci aterosclerotice și modificări moleculare în aortă și țesutul cardiac în comparație cu fumul de țigară.

Studiul a detectat, de asemenea, un efect al nicotinei asupra vitezei undei pulsului (efectul așteptat al nicotinei); totuși, în comparație cu țigările clasice, efectul este semnificativ mai mic pentru țigările electronice (cu sau fără nicotină).

Studiul a demonstrat că vaporii produși de țigara electronică produc răspunsuri biologice asociate bolilor cardiovasculare și pulmonare, semnificativ reduse în comparație cu fumul de țigară.

Rezultatele complete ale acestui studiu vor fi trimise spre publicare într-un jurnal cu evaluare inter-pares (peer reviewed), potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.