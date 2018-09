Igor Dodon, prima declaratie dupa ce a fost transportat la spital in urma unui accident rutier

Igor Dodon 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Republicii Moldova Igor Dodon a scris pe , dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, ca "totul este in ordine, fara traumatisme grave", nici la el, nici la membrii familiei. "Multumim tuturor celor din tara si de peste hotare, care au avut ganduri bune pentru mine si familia mea. Multumesc tuturor celor care mi-au transmis mii de mesaje, la care insa nu reusesc sa raspund acum. Totul este in ordine, fara traumatisme grave, nici la mine, nici la membrii familiei. Fiti atenti si aveti grija de voi si de cei dragi voua", scrie presedintele Republicii Moldova. Vezi si: In urma unui accident, Igor Dodon a fost transportat la spital Presedintele Republicii Moldova ...